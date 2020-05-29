Винні будуть покарані: Аваков прокоментував перестрілку в Броварах

Стрілянина сталася через перерозподіл ринку пасажирських перевезень у місті

Фото: МВС

Стрілянина сталася через перерозподіл ринку пасажирських перевезень у місті

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у вечірньому відеозверненні пообіцяв, що всі винні в перестрілці в Броварах будуть жорстоко покарані.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

О 7:15 ранку в Броварах 67 осіб влаштували масову бійку між собою зі стріляниною. 28 учасників цієї сутички вже затримані, 22-м висунуті підозри. Вилучено 16 одиниць зброї. Ми розраховуємо, що за підтримки Офісу Генерального прокурора завтра в судах їм буде пред'явлено безальтернативний арешт, і ці люди надовго сядуть до в'язниці", - сказав міністр.

За словами міністра, причиною стрілянини став конфлікт між двома перевізниками в Київській області.

Між Броварами та Києвом щодня курсує низка маршрутних таксі. Вартість квитка в середньому - 14 гривень. Це 600 тисяч гривень заробітку в день, а за рік - понад 220 млн гривень. Цей ринок пасажирських перевезень ділять між собою дві групи: частина перевезень - легальна. Частина, яку здійснюють обидва перевізника - ні. Саме за ці кошти для з'ясування стосунків між собою вони найняли бандитів і "забили стрілку", як у 90-ті, яка закінчилася стріляниною в житловому масиві Броварів", - розповів він.

Аваков додав, що троє учасників стрілянини із вогнепальними пораненнями перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.Поліція кваліфікує подію як важкий злочин, скоєний групою осіб.

Він також прокоментував нещодавню резонансну подію із катуванням та згвалтуванням дівчини поліцейськими в Кагарлику. Міністр внутрішніх справ пообіцяв, що Кагарлицький підрозділ поліції буде повністю розформований, а покарання для поліцейських, які вчинили злочин, буде суворим.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкової події.

Також в соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який приймав участь в перестрілці у Броварах і отримав поранення.