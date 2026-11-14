На Львівщині зіткнулися Citroen та Suzuki: четверо людей потрапили до лікарні

Фото: поліція Львівської області

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 13 листопада поблизу села Савчин Шептицького району Львівської області. Унаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали четверо людей, серед них — двоє водіїв

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews.

Аварія сталася близько 21:00. За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль Citroen C4 Picasso, за кермом якого перебував 26-річний львів’янин, та Suzuki S-Cross під керуванням 25-річного жителя Львова.

Травм зазнали обидва водії, 25-річна пасажирка Suzuki S-Cross та 20-річний пасажир Citroen C4 Picasso, житель Львівського району. Усіх чотирьох постраждалих доправили до медичного закладу.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.