10:58  14 листопада
У Києві 18-річний хлопець порізав ножем сусіда через зауваження про шум
12:48  14 листопада
Буркін пояснив погрози облити кислотою журналіста Бігуса
11:59  14 листопада
У Києві уламки російського дрона впали у двох місцях: що відомо
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2026, 16:50

На Львівщині зіткнулися Citroen та Suzuki: четверо людей потрапили до лікарні

14 листопада 2026, 16:50
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Львівської області
Читайте также
на русском языке

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 13 листопада поблизу села Савчин Шептицького району Львівської області. Унаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали четверо людей, серед них — двоє водіїв

Про це повідомила поліція Львівської області, передає RegioNews.

Аварія сталася близько 21:00. За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль Citroen C4 Picasso, за кермом якого перебував 26-річний львів’янин, та Suzuki S-Cross під керуванням 25-річного жителя Львова.

Травм зазнали обидва водії, 25-річна пасажирка Suzuki S-Cross та 20-річний пасажир Citroen C4 Picasso, житель Львівського району. Усіх чотирьох постраждалих доправили до медичного закладу.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Львівська область лікарня постраждалі
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
На Львівщині водій Mercedes збив на смерть 71-річного пішохода та втік
14 листопада 2026, 18:26
СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Самара" в Росії
14 листопада 2026, 17:47
Росіяни вдарили по Запоріжжю: серед 17 постраждалих двоє дітей
14 листопада 2026, 17:17
Зеленський про справу "Карфаген": Клименко, Вигівський і Поклад не причетні, але будуть кадрові зміни
14 листопада 2026, 16:19
На Харківщині російський дрон атакував Дергачі: постраждали 7 людей
14 листопада 2026, 15:50
У Кривому Розі жінка поранила співмешканця ножем: їй оголосили підозру
14 листопада 2026, 15:08
Сенатори США вимагають від Маска зберегти документи щодо Starlink в Україні
14 листопада 2026, 14:46
У Дніпрі молодик пограбував жінку в кіоску
14 листопада 2026, 14:17
$42 млн через криптоадреси: Буркін озвучив звинувачення на адресу Федорова
14 листопада 2026, 13:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »