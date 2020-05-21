17:52  21 травня
Гео Лерос: Єрмак є рушієм розвалу фракції "Слуга народу"
19:09  21 травня
Зеленський підписав "антиколомойський" законопроект про банки
15:53  21 травня
Мер Черкас Бондаренко готує позов до суду на Зеленського
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 травня 2020, 19:09 2

Зеленський підписав "антиколомойський" законопроект про банки

Читайте также
на русском языке
21 травня 2020, 19:09 2
Читайте также на русском языке
Закон забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам
Фото: Офіс президента
Закон забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам

21 травня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це повідомив екснародний депутат Сергій Лещенко у Telegram, передає RegioNews.

Президент Володимир Зеленський підписав "антиколомойський" закон. Виконані всі умови для отримання Україною грошей МВФ", - повідомив він.

Таким чином, Україна виконала умови для отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Тепер навіть якщо суд визнає рішення про націоналізацію "Приватбанку" незаконним , це не буде підставою для його повернення минулим власникам.

Законопроєкт передбачає, що вони зможуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Нагадаємо, 7 квітня противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок.

Найбільше правок подали колишній член фракції "Слуга народу" Антон Поляков і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.

16 квітня Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, який унеможливить зловживання народними депутатами правом законодавчої ініціативи.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.


Володимир Зеленський Ігор Коломойський МВФ закон Приватбанк
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Гео Лерос: Єрмак є рушієм розвалу фракції "Слуга народу"
21 травня 2020, 17:52
Мер Черкас Бондаренко готує позов до суду на Зеленського
21 травня 2020, 15:53
Разумков підписав "антиколомойський" закон
21 травня 2020, 15:11
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 травня 2020, 22:15
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Всі досьє »