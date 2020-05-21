Зеленський підписав "антиколомойський" законопроект про банки
21 травня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
Про це повідомив екснародний депутат Сергій Лещенко у Telegram, передає RegioNews.
Президент Володимир Зеленський підписав "антиколомойський" закон. Виконані всі умови для отримання Україною грошей МВФ", - повідомив він.
Таким чином, Україна виконала умови для отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду.
Тепер навіть якщо суд визнає рішення про націоналізацію "Приватбанку" незаконним , це не буде підставою для його повернення минулим власникам.
Законопроєкт передбачає, що вони зможуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
Нагадаємо, 7 квітня противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок.
Найбільше правок подали колишній член фракції "Слуга народу" Антон Поляков і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.
16 квітня Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, який унеможливить зловживання народними депутатами правом законодавчої ініціативи.
МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.
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