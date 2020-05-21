Зеленський підписав "антиколомойський" законопроект про банки

Закон забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам

Фото: Офіс президента

Закон забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам

21 травня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це повідомив екснародний депутат Сергій Лещенко у Telegram, передає RegioNews.

Президент Володимир Зеленський підписав "антиколомойський" закон. Виконані всі умови для отримання Україною грошей МВФ", - повідомив він.

Таким чином, Україна виконала умови для отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Тепер навіть якщо суд визнає рішення про націоналізацію "Приватбанку" незаконним , це не буде підставою для його повернення минулим власникам.

Законопроєкт передбачає, що вони зможуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Нагадаємо, 7 квітня противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок.

Найбільше правок подали колишній член фракції "Слуга народу" Антон Поляков і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.

16 квітня Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, який унеможливить зловживання народними депутатами правом законодавчої ініціативи.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.