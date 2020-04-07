До "антиколомойського" закону подали рекордні 16 тисяч правок

Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок

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Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп від "Голосу", член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

"Після 22:00 (6 квітня - ред.) потенціал по поправкам зник і більше їх не надходило. Тому.... фінальна цифра і абсолютний рекорд українського парламенту отримує закон про банки і 16000+ правок до нього!", - написав нардеп.

а його словами, законопроект 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки, практично переміг усі законопроекти зі своїми правками складені разом.

Зокрема, 5,7 тис. правок надійшло до проекту Конституції; 4,4 тис. - у проєкті Виборчого кодексу; 4 тис. - до закону про ринок землі; 3,4 тис. - до законопроекту процесуальних кодексів; 2,5 тис. - було закинуто в "Купуй у олігархів" (офіційна назва "купуй українське"); 2 тис. - до мовного закону.

Нагадаємо, станом на вечір 6 квітня противники так званого "антиколомойського" закону подали на розгляд законопроекту у другому читанні більше 13 тисяч правок.

За даними Центру протидії корупції, 7,5 тис. правок подали виключений з фракції "Слуга народу" Антон Поляків і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.