10:43  07 квітня
У Раді розповіли, коли можуть призначить главу Минекоенерго
08:38  07 квітня
Бойовики активізувалися в донецькому напрямку - штаб
11:16  07 квітня
До "антиколомойського" закону подали рекордні 16 тисяч правок
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2020, 11:16 5

До "антиколомойського" закону подали рекордні 16 тисяч правок

Читайте также
на русском языке
07 квітня 2020, 11:16 5
Читайте также на русском языке
Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок
Фото: скрін з відео
Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп від "Голосу", член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

"Після 22:00 (6 квітня - ред.) потенціал по поправкам зник і більше їх не надходило. Тому.... фінальна цифра і абсолютний рекорд українського парламенту отримує закон про банки і 16000+ правок до нього!", - написав нардеп.

а його словами, законопроект 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки, практично переміг усі законопроекти зі своїми правками складені разом.

Зокрема, 5,7 тис. правок надійшло до проекту Конституції; 4,4 тис. - у проєкті Виборчого кодексу; 4 тис. - до закону про ринок землі; 3,4 тис. - до законопроекту процесуальних кодексів; 2,5 тис. - було закинуто в "Купуй у олігархів" (офіційна назва "купуй українське"); 2 тис. - до мовного закону.

Нагадаємо, станом на вечір 6 квітня противники так званого "антиколомойського" закону подали на розгляд законопроекту у другому читанні більше 13 тисяч правок.

За даними Центру протидії корупції, 7,5 тис. правок подали виключений з фракції "Слуга народу" Антон Поляків і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.


банки Ігор Коломойський закон правки Верховна Рада Приватбанк
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »