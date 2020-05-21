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21 травня 2020, 15:11 3

Разумков підписав "антиколомойський" закон

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21 травня 2020, 15:11 3
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Спікер парламенту направив закон на підпис президентові
Facebook/Дмитро Разумков
Спікер парламенту направив закон на підпис президентові

Голова парламенту Дмитро Разумков підписав закон № 2571-д (так званий "антиколомойский" закон), прийняття якого було однією з ключових вимог МВФ для перерахування траншу.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

"21.05.2020 - Повернуто з підписом голови Верховної Ради України. 21.05.2020 - Закон спрямований на підпис президентові", - йдеться в картці законопроекту.

Тепер документ зможе підписати президент Володимир Зеленський, після чого він буде опублікований в офіційній газеті і вступить в силу.

Прийняття закону є останнім з попередніх умов укладення нової угоди з МВФ. Закон, зокрема, встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Нагадаємо, 13 травня депутати підтримали законопроект про банківської діяльності у другому читанні. Цей закон був принциповою вимогою для МВФ.


банки закон спікер
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