Разумков підписав "антиколомойський" закон
Голова парламенту Дмитро Разумков підписав закон № 2571-д (так званий "антиколомойский" закон), прийняття якого було однією з ключових вимог МВФ для перерахування траншу.
Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.
"21.05.2020 - Повернуто з підписом голови Верховної Ради України. 21.05.2020 - Закон спрямований на підпис президентові", - йдеться в картці законопроекту.
Тепер документ зможе підписати президент Володимир Зеленський, після чого він буде опублікований в офіційній газеті і вступить в силу.
Прийняття закону є останнім з попередніх умов укладення нової угоди з МВФ. Закон, зокрема, встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Нагадаємо, 13 травня депутати підтримали законопроект про банківської діяльності у другому читанні. Цей закон був принциповою вимогою для МВФ.
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