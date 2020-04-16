Рада прийняла закон, який унеможливить нескінченну кількість поправок
Про це передає RegioNews.
За даний проєкт закону проголосували 242 народних депутати.
Він покликаний унеможливити так званий "поправковий спам", коли шляхом подачі тисяч поправок блокується прийняття того чи іншого законопроєкту.
Зокрема, 16 тисяч поправок було подано до проєкту закону про неповернення банків колишнім власникам, або так званого "антиколомойського" закону.
Таким чином, Регламент Верховної Ради буде доповнено ще однією статтею "Особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні".
У випадку, коли перед другим читанням до законопроєкту було подано більше 500 поправок, парламент може приймати рішення про його розгляд за спеціальною процедурою.
Для цього депутати повинні зібрати 150 підписів і проголосувати більшістю голосів. Після цього фракції можуть подавати по 5 правок, які були відхилені у сесійній залі, а позафракційні депутати - по 1 поправці.
Нагадаємо, 24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.
МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.
Противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок, щоб сповільнити його розгляд.
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