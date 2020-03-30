Нардепи підтримали "антиколомойський" закон у першому читанні

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" закон щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки

Фото: president.gov.ua

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" закон щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки

Як передає RegioNews, законопроєкт №2571-д підтримали 267 народних депутатів.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Зазначимо, на засіданні Ради був присутній і президент Володимир Зеленський, який перед голосуванням закликав нардепів підтримати документи, необхідні для підписання угоди з МВФ.

"Для нас дуже важлива підтримка економіки України. Дуже важливо, щоб відбулось підписання меморандуму з МВФ і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон про землю та банківський закон...У мене теж багато запитань до цієї ситуації, але я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі для українського народу", - сказав він.

При цьому гарант подякував нардепам за роботу в умовах пандемії коронавірусу в світі і закликав не ділитися під час кризової ситуації на провладні партії і опозицію.

Нагадаємо, 30 березня Рада прискорила розгляд "антиколомойського" закону.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.

24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.

25 березня група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.

ДОВІДКА: законопроект називають "антиколомойським", оскільки на даному етапі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником - Ігорем Коломойським.

Законопроект передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку тільки в грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.