"Антиколомойський" закон: стало відомо, хто завалив правками

Виключений з фракції "Слуга народу" Антон Поляков і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк подали 7500 поправок із понад 13 тисяч до другого читання так званого "антиколомойського" закону

Фото: facebook/Kolomoyski

Виключений з фракції "Слуга народу" Антон Поляков і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк подали 7500 поправок із понад 13 тисяч до другого читання так званого "антиколомойського" закону

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Центр протидії корупції.

Зокрема, за даними активістів, Поляков подав 6 тисяч правок, а Василевська-Смаглюк - ще близько 1500.

"Рекордсменом став виключений з фракцій "Слуга народу" Антон Поляков (ліворуч), який подав аж 6000 правок! Близько 1500 правок подала інша слуга Коломойського - Ольга Василевська-Смаглюк", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру, це ще не фінальна кількість правок, оскільки ще двоє депутатів "з групи Коломойського", прізвища яких наразі з'ясовуються, подали ще по півтори тисячі правок.

Нагадаємо, станом на вечір 6 квітня противники так званого "антиколомойського" закону подали на розгляд до законопроекту у другому читанні понад 13 тисяч правок.

В ніч на 31 березня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який вводить ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року. Закон підтримали 259 нардепів. Від "Слуги народів" було 206 голосів, "Європейської солідарністі" – 23, "Голосу" – 13, "Довіри" – 12, позафракційних – 5. Не голосували зовсім фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" і депгруппа "За майбутнє".

31 березня у Раді зареєстровали два проекти постанов про скасування цього рішення парламенту.

Зазначимо, відкриття ринку землі було однією з вимог МВФ щодо продовження співпраці. Відразу після виконання вимог МВФ Україна може отримати перший швидкий транш протягом 2-х тижнів в розмірі близько 2 млрд доларів.

За прогнозами Світового банку, відкриття ринку землі сільгосппризначення може щорічно приносити українській економіці додатково від 700 млн до 1,5 млрд доларів.

Як повідомлялося, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.