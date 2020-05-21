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21 мая 2020, 19:09 14

Зеленский подписал "антиколомойский" законопроект о банках

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21 мая 2020, 19:09 14
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Закон запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам
Фото: Офис президента
Закон запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам

21 мая президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко в Telegram, передает RegioNews.

Президент Владимир Зеленский подписал "антиколомойский" закон. Выполнены все условия для получения Украиной денег МВФ", - сообщил он.

Таким образом, Украина выполнила условия для получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда.

Теперь даже если суд признает решение о национализации "Приватбанка" незаконным, это не будет основанием для его возвращения прошлым владельцам.

Законопроект предусматривает, что они смогут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Напомним, 7 апреля противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.

Больше всего поправок подали бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.

16 апреля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.


Владимир Зеленский Игорь Коломойский МВФ закон Приватбанк
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