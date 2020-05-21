Зеленский подписал "антиколомойский" законопроект о банках
21 мая президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко в Telegram, передает RegioNews.
Президент Владимир Зеленский подписал "антиколомойский" закон. Выполнены все условия для получения Украиной денег МВФ", - сообщил он.
Таким образом, Украина выполнила условия для получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда.
Теперь даже если суд признает решение о национализации "Приватбанка" незаконным, это не будет основанием для его возвращения прошлым владельцам.
Законопроект предусматривает, что они смогут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
Напомним, 7 апреля противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.
Больше всего поправок подали бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.
16 апреля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы.
МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.
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