МВФ готовий дати Україні $8 млрд в разі прийняття "антиколомойського закону"
Про це пише LIGA.NET, передає RegioNews.
Зазначається, що в іншому випадку Київ може розраховувати максимум на $1,5 млрд.
Прийняття законопроєкту також дасть можливість отримати ще $ 1 млрд від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та ЄС.
"Я сподіваюся, що депутати розуміють всю серйозність моменту і проголосують за захист стабільності банківського сектора", - цитує видання слова глави ПриватБанку Петра Крумханзла.
Раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам №3260.
25 березня група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.
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