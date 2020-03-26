22:18  26 березня
В Україні вже 196 випадків коронавірусу - МОЗ
20:42  26 березня
Зеленський закликав голів фракцій прийти в суботу до парламенту
21:20  26 березня
МВФ готовий дати Україні $8 млрд в разі прийняття "антиколомойського закону"
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 21:20 11

МВФ готовий дати Україні $8 млрд в разі прийняття "антиколомойського закону"

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 21:20 11
Читайте также на русском языке
Міжнародний валютний фонд готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський закон"
Фото: flickr
Міжнародний валютний фонд готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський закон"

Про це пише LIGA.NET, передає RegioNews.

Зазначається, що в іншому випадку Київ може розраховувати максимум на $1,5 млрд.

Прийняття законопроєкту також дасть можливість отримати ще $ 1 млрд від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та ЄС.

"Я сподіваюся, що депутати розуміють всю серйозність моменту і проголосують за захист стабільності банківського сектора", - цитує видання слова глави ПриватБанку Петра Крумханзла.

Раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам №3260.

25 березня група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.


Ігор Коломойський МВФ Верховна Рада Приватбанк
Зеленський закликав голів фракцій прийти в суботу до парламенту
26 березня 2020, 20:42
Зеленський закликав депутатів не боятися вірусу і працювати
26 березня 2020, 20:09
Приватбанк передав обладнання до чернівецьких лікарень
26 березня 2020, 17:50
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 18:57
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінского
26 березня 2020, 16:15
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »