МВФ готовий дати Україні $8 млрд в разі прийняття "антиколомойського закону"

Міжнародний валютний фонд готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський закон"

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Міжнародний валютний фонд готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський закон"

Про це пише LIGA.NET, передає RegioNews. Зазначається, що в іншому випадку Київ може розраховувати максимум на $1,5 млрд. Прийняття законопроєкту також дасть можливість отримати ще $ 1 млрд від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та ЄС. "Я сподіваюся, що депутати розуміють всю серйозність моменту і проголосують за захист стабільності банківського сектора", - цитує видання слова глави ПриватБанку Петра Крумханзла. Раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам №3260. 25 березня група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.

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