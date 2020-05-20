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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
20 травня 2020, 11:48 9

Готель "Дніпро" продадуть одразу після закінчення карантину

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20 травня 2020, 11:48 9
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До приватизації готують також ПАТ "Центренерго"

З продажу готелю «Дніпро» розпочнеться наступний етап великої приватизації в Україні

Наступний етап великої приватизації розпочнеться після завершення епідемії COVID-19 в Україні, заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Про це передає RegioNews.

Готель "Дніпро" стане пілотним проектом нового етапу великої приватизації", - заявив Зеленський.

Президент також розповів, що до приватизації готуються також інші великі підприємства, які не належать до стратегічно важливих об`єктів.

Також Зеленський підтвердив, що до приватизації готують і ПАТ "Центренерго".

Водночас, за словами президента, Фонд державного майна України перевиконав план надходжень малої приватизації.

Нагадаємо, у лютому Фонд державного майна України анонсував аукціон з продажу готелю "Дніпро", який розташований на Європейській площі у центрі Києва.

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президент Володимир Зеленський приватизація Фонд держмайна
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