Готель "Дніпро" продадуть одразу після закінчення карантину
З продажу готелю «Дніпро» розпочнеться наступний етап великої приватизації в Україні
Наступний етап великої приватизації розпочнеться після завершення епідемії COVID-19 в Україні, заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський.
Про це передає RegioNews.
Готель "Дніпро" стане пілотним проектом нового етапу великої приватизації", - заявив Зеленський.
Президент також розповів, що до приватизації готуються також інші великі підприємства, які не належать до стратегічно важливих об`єктів.
Також Зеленський підтвердив, що до приватизації готують і ПАТ "Центренерго".
Водночас, за словами президента, Фонд державного майна України перевиконав план надходжень малої приватизації.
Нагадаємо, у лютому Фонд державного майна України анонсував аукціон з продажу готелю "Дніпро", який розташований на Європейській площі у центрі Києва.
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