Зеленський розповів, чому призначив Єрмака і Венедиктову
Президент України Володимир Зеленський розповів, чому призначив Андрія Єрмака на посаду глави Офісу президента, а Ірину Венедиктову на посаду Генерального прокурора України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції, пише RegioNews.
На питання, чому у владу потрапили люди без досвіду, такі як Андрій Єрмак, Ірина Венедиктова, Іван Баканов та інші, президент відповів: "Ні одного кума або військового товариша я не призначав".
За словами президента, він призначив Ірину Венедиктову, оскільки вона раніше не працювала в Генеральній прокуратурі, - вона "нова людина".
"Я Ірину Венедиктову взнав тільки в період нашої передвиборної кампанії. Вона освічена людина, у неї є певна освіта, вона практик, у неї є звання, вона була депутатом Верховної Ради за списками "Слуги народу". Ми запропонували людей, які були чистими, які не були раніше в Генеральній прокуратурі, тому вона і стала головою Генеральної прокуратури", - сказав він.
На думку глави держави, Андрій Єрмак має саме ту освіту, яка необхідна голові Офісу президента.
Єрмак не має досвіду як продюсер... Він завжди був юристом. Пан Єрмак має саме ту освіту, яка необхідна голові Офісу, як мені здається. Єрмак не мій кум. Він мій довірений чоловік. Я йому довіряю. Я не розумію про яких кумів йде мова", - повідомив Зеленський
Він підкреслив, що частково ці призначення пов'язані з серйозною нестачею кадрів в Україні.
"Я не можу знайти хорошого міністра культури. Нам дуже складно знайти міністра освіти. Нам дуже складною знайти міністра енергетики, тому що якої б людини не взяли в галузь енергетики, на наступний день ЗМІ пишуть: це точно людина Ахметова чи людина Коломойського, чи пана Пінчука. А скажіть: де у нас незалежні енергетики в країні?.. Я не можу знайти багато людей, які були б і професійними, та чистими", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.
Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.
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