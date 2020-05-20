Макс - професіонал: Зеленський хоче, аби Нефьодов повернувся
Основна причиною звільнення колишнього керівника митної служби Максима Нефьодова, на думку президента, – неспроможність боротися з контрабандою
Про ставлення до екскерівника митниці Максима Нефьодова та причини його звільнення розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.
Про це передає RegioNews.
…Макс – хороший хлопець, професіонал… Але бюджет наповнювати немає чим, митниця недодала мільярди. Я пропонував Максу допомогу (у боротьбі з контрабандою – ред.), але він відмовився. Хотів усе зробити сам. Не справився…", - розповів президент.
Водночас Володимир Зеленський наголосив, що хотів би, щоби Максим Нефьодов повернувся в команду, в Офіс президента і працював над окремими проектами.
Сьогодні ж стало відомо, що Максим Нефьодов просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення з посади.
Про це інформує пресслужба суду.
Максим Нефьодов просить ОАСК поновити його на посаді Голови Державної митної служби. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - ідеться в повідомленні.
Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квітня "Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної служби України" і просить поновити його на зазначеній посаді.
Водночас, Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.
Суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.
Нагадаємо, 6 березня голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий покинути посаду.
24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з поста голови Митної служби. Тоді ж звільнили і керівника податкової служби Сергія Верланова.
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