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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
18 травня 2020, 18:51 7

Нардеп Шахов здав плазму крові для виготовлення ліків від коронавірусу

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18 травня 2020, 18:51 7
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Сергій Шахов став донором у Черкаському обласному центрі крові

Від винагороди за донацію крові Шахов відмовився

Народний депутат Сергій Шахов, який перехворів на COVID-19, став першим з українських політиків, хто здав плазму крові для виготовлення препаратів від коронавірусу.

Сьогодні я став першим з українських політиків, хто здав плазму крові для подальшого виготовлення ліків від...

Опубліковано Сергієм Шаховим Понеділок, 18 травня 2020 р.

Про це сам Шахов написав на своїй сторінці у facebook, повідомляє RegioNews.

Закликаю всіх небайдужих українців-донорів відвідати плазма-центри компанії в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі, Харкові та Черкасах. Щоб почати повноцінне виробництво ліків, компанії треба зібрати кров від близько 500 донорів. Всі, хто перехворів на коронавірус, можуть допомогти у виготовленні критично важливого препарату”- розповів народний депутат.

Шахов також написав, що став волонтером і відмовився від винагородиза здачу крові, яка в нашій державі становить 1200 гривень.

Всього півгодини, і 650 мл плазми відправляються в новозбудований науково-виробничий комплекс компанії в Білій Церкві. Можливо, саме вони врятують чиєсь життя. Долучайтесь до донорства плазми!

Опубліковано Сергієм Шаховим Понеділок, 18 травня 2020 р.

Нагадаємо, 18 березня у нардепа Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом.

21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні із запаленням легенів. Пізніше Шахов розказав про симптоми на 10 день захворювання.

Зазначимо, також коронавірусом захворіли депутат від "ОПЗЖ" Олександр Лукашев, "Слуга народу" Руслан Горбенко та Володимир Ватрас, позафракційний Сергій Рудик, Ганна Скороход, олігарх Валерій Хорошковський і головний поліцейський Києва Андрій Крищенко.

В цілому 79 депутатів здали експрес-тест на коронавірус.

На сьогодні, за словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, усі народні депутати одужали від коронавірусу.


коронавірус нардеп Сергій Шахов ліки донор
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