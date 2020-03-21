Нардепа Шахова, у якого діагностували коронавірус, госпіталізували

Народний депутат Сергій Шахов, який став першим обранцем в Україні, хворим на коронавірус, знаходиться в Олександрівській лікарні із запаленням легенів

Фото: facebook.com/sergey shakhov

Народний депутат Сергій Шахов, який став першим обранцем в Україні, хворим на коронавірус, знаходиться в Олександрівській лікарні із запаленням легенів

Про це повідомив сам політик на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні", - написав народний обранець.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що у нардепа, члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.

Сергій Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. В той же час громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 нардепів.