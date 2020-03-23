Коронавірус: Шахов розказав про симптоми на 10 день захворювання
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Telegram-канал нардепа.
"10-й день хвороби. З’явився час для роздумів. Практично постільний режим. Кашель сухий і тяжкий. Температуру збили до 37! Нежить. Біль у горлі (п’ю багато рідини). Спав добре (це перша спокійна ніч). Апетиту нема (дві доби не їм), але це може бути через лікарняні умови... Час від часу болить голова", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом.
21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні із запаленням легенів.
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