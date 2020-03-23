Коронавірус: Шахов розказав про симптоми на 10 день захворювання

Народний депутат Сергій Шахов заявляє, що на 10-й день захворювання коронавірусною хворобою у нього присутні сухий кашель, біль у горлі, нежить і трохи підвищена температура

Фото: facebook/СергійШахов

Народний депутат Сергій Шахов заявляє, що на 10-й день захворювання коронавірусною хворобою у нього присутні сухий кашель, біль у горлі, нежить і трохи підвищена температура

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