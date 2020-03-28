Нардепка Ганна Скороход захворіла СOVID-19
Коронавірус виявлений у ще одного народного депутата - Анни Скороход
Коронавірус виявлений у ще одного народного депутата - Анни Скороход
Про це вона повідомила в своєму телеграм каналі, пише RegioNews.
30-річна Анна Скороход поповнила ряди VIP-хворих в Україні.
Нагадаємо, першим серед парламентаріїв захворів член групи "За довіру" Сергій Шахов, потім депутат від "ОПЗЖ" Олександр Лукашев, "Слуга народу" Руслан Горбенко і позафракційний Сергій Рудик.
Також коронавірус виявили у олігарха Валерія Хорошковського і головного поліцейського Києва Андрія Крищенка.
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За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.
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