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28 березня 2020, 13:00 7

Нардепка Ганна Скороход захворіла СOVID-19

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28 березня 2020, 13:00 7
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Коронавірус виявлений у ще одного народного депутата - Анни Скороход
Фото: Cторінка Ганни Скороход у Facebook
Коронавірус виявлений у ще одного народного депутата - Анни Скороход

Про це вона повідомила в своєму телеграм каналі, пише RegioNews.

30-річна Анна Скороход поповнила ряди VIP-хворих в Україні.

Нагадаємо, першим серед парламентаріїв захворів член групи "За довіру" Сергій Шахов, потім депутат від "ОПЗЖ" Олександр Лукашев, "Слуга народу" Руслан Горбенко і позафракційний Сергій Рудик.

Також коронавірус виявили у олігарха Валерія Хорошковського і головного поліцейського Києва Андрія Крищенка.

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За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.

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