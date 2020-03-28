Нардепка Ганна Скороход захворіла СOVID-19

Коронавірус виявлений у ще одного народного депутата - Анни Скороход

Фото: Cторінка Ганни Скороход у Facebook

Коронавірус виявлений у ще одного народного депутата - Анни Скороход

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