Нардеп Шахов сдал плазму крови для изготовления лекарств от коронавируса

Сергей Шахов стал донором в Черкасском областном центре крови

Сергей Шахов стал донором в Черкасском областном центре крови

От вознаграждения за донацию крови Шахов отказался

Народный депутат Сергей Шахов, который переболел COVID-19, стал первым из украинских политиков, кто сдал плазму крови для изготовления препаратов от коронавируса.

Сьогодні я став першим з українських політиків, хто здав плазму крові для подальшого виготовлення ліків від... Опубліковано Сергієм Шаховим Понеділок, 18 травня 2020 р.

Об этом сам Шахов написал на своей странице в facebook, сообщает RegioNews.

Призываю всех неравнодушных украинцев-доноров посетить плазма-центры компании в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре, Харькове и Черкассах. Чтобы начать полноценное производство лекарств, компании нужно собрать кровь около 500 доноров. Все, кто переболел на коронавирус, могут помочь в изготовлении критически важного препарата”, - рассказал народный депутат.

Шахов также написал, что стал волонтером и отказался от винагородиза сдачу крови, которая в нашей стране составляет 1200 гривен.

Всього півгодини, і 650 мл плазми відправляються в новозбудований науково-виробничий комплекс компанії в Білій Церкві. Можливо, саме вони врятують чиєсь життя. Долучайтесь до донорства плазми! Опубліковано Сергієм Шаховим Понеділок, 18 травня 2020 р.

Напомним, 18 марта у нардепа Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавирус COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом.

21 марта Шахматная госпитализировали в Александровской больнице с воспалением легких. Позже Шахов рассказал о симптомы на 10 день заболевания.

Отметим, также коронавирусом заболели депутат от "ОПЗЖ" Александр Лукашев, "Слуга народа" Руслан Горбенко и Владимир Ватрас, внефракционный Сергей Рудык, Анна Скороход олигарх Валерий Хорошковский и главный полицейский Киева Андрей Крищенко

В целом 79 депутатов сдали экспресс-тест на коронавирус.

На сегодня, по словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, все народные депутаты вылечились от коронавируса.