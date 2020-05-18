Держстат заявляє про зниження смертності в Україні

За січень-березень природний спад населення уповільнився

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За січень-березень природний спад населення уповільнився

За перший квартал 2020 року рівень смертності в Україні нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі Держстату, передає RegioNews.

Так, з січня по березень 2020 року в Україні померли 149 064 осіб, тоді як минулого року за цей період рівень смертності склав 159 264 особи.

Згідно із статистичними даними, від початку 2020 року в Україні народилося 70 494 осіб, що майже на 6 тисяч більше, ніж минулого. Міграційний приріст склав 6 773 осіб (минулого року - 9 485).

Держстат також опублікував дані про загальну чисельність населення України, станом на 1 квітня воно складало 41 858 119 осіб. За три місяці поточного року населення України скоротилося на 71 797 осіб.

Нагадаємо, з початку року ВВП України продемонстрував зниження. При цьому за рік показник впав на 1,5%.