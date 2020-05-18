Нардепа з Кіровоградщини підозрюють у зловживанні владою

Депутат Верховної ради попереднього скликання є також підозрюваним у справі розкрадання 20 мільйонів Ощадбанку

На фото: Станіслав Березкін

Депутат Верховної ради попереднього скликання є також підозрюваним у справі розкрадання 20 мільйонів Ощадбанку

Сьогодні, 18 травня прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру в отриманні незаконної компенсації за винайм житла в ДП «Готельний комплекс «Київ» у розмірі понад 937 тис. гривень ще одному народному депутату України VIII скликання.

Незважаючи на наявність власного житла у центрі столиці, народний обранець отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ".

Про це пише Regionews з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

НЕЗАКОННА КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЖИТЛО – ПІДОЗРУ ВРУЧЕНО ЩЕ ОДНОМУ КОЛИШНЬОМУ НАРОДНОМУ ОБРАНЦЮ 18 травня 2020 року... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Понеділок, 18 травня 2020 р.

Внаслідок злочинних дій депутата, з листопада 2014 року по серпень 2019 року було безпідставно виплачено на оренду житла понад 937 тис. гривень.

Нардепу інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем.

Крім того, народний обранець є підозрюваним у ще одній справі – розкрадання $20 млн Ощадбанку, повідомила САП.

У виданні cbn.com.ua називають прізвище підозрюваного - це нардеп Станіслав Березкін, що представляв у парламенті Кіровоградщину.

Парламент попереднього скликання не підтримав подання генпрокурора про надання згоди на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності.

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