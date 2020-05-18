У МОЗ хочуть провести громадське обговорення послаблення карантину

Чиновників цікавить думка громадян щодо наступних етапів скасування обмежень

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Чиновників цікавить думка громадян щодо наступних етапів скасування обмежень

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Так, обговорення стосується тимчасових рекомендацій під час другого та третього етапів виходу з карантину.

У Міністерстві сформували проекти тимчасових рекомендацій. Вони стосуються проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Також Міністерство охорони здоров’я цікавить думка громадськості щодо виходу з карантину у закладах дошкільної освіти, по роботі готелів, перевезенні пасажирів автомобільним транспортом, та в деяких закладах фізичної культури та спорту.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав надсилати пропозиції до тимчасових рекомендацій до 18 години 19 травня 2020 року.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров'я пляжі відкриють, оскільки дослідження підтверджують те, що сонячне випромінювання і морська вода знищують коронавірус.