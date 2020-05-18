15:03  18 травня
Райдержадміністрації Києва отримали нових керівників
10:11  18 травня
Коронавірус в Україні: за добу - 325 нових випадків
13:11  18 травня
Працівники порту перекрили трасу Чорноморськ – Одеса
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 травня 2020, 16:15 12

У МОЗ хочуть провести громадське обговорення послаблення карантину

Читайте также
на русском языке
18 травня 2020, 16:15 12
Читайте также на русском языке
Чиновників цікавить думка громадян щодо наступних етапів скасування обмежень
Фото: скріншот відео
Чиновників цікавить думка громадян щодо наступних етапів скасування обмежень

Згідно із розпорядженням головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Міністерство охорони здоров’я планує провести громадське обговорення деяких вимог при послабленні карантину.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Так, обговорення стосується тимчасових рекомендацій під час другого та третього етапів виходу з карантину.

У Міністерстві сформували проекти тимчасових рекомендацій. Вони стосуються проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Також Міністерство охорони здоров’я цікавить думка громадськості щодо виходу з карантину у закладах дошкільної освіти, по роботі готелів, перевезенні пасажирів автомобільним транспортом, та в деяких закладах фізичної культури та спорту.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав надсилати пропозиції до тимчасових рекомендацій до 18 години 19 травня 2020 року.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров'я пляжі відкриють, оскільки дослідження підтверджують те, що сонячне випромінювання і морська вода знищують коронавірус.


коронавірус карантин МОЗ Віктор Ляшко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
МОЗ дозволить відкрити пляжі: морська вода і сонце вбивають коронавірус
18 травня 2020, 15:49
Запуск транспорту в регіонах і виплати медикам: стало відомо, про що говорили на нараді у Зеленського
18 травня 2020, 14:12
Другий етап ослаблення карантину в Києві розпочнеться 22 травня - Кличко
18 травня 2020, 13:26
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 травня 2020, 12:45
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Останні Популярні
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Ігор Гришачов
Всі блоги »
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Всі досьє »