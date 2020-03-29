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29 березня 2020, 18:40 32

Четвертий нардеп захворів на коронавірус

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29 березня 2020, 18:40 32
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З діагнозом COVID-19 нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас знаходиться в одній з лікарень Хмельницької області
Володимир Ватрас, фото з Facebook
З діагнозом COVID-19 нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас знаходиться в одній з лікарень Хмельницької області

COVID-19 у нардепа підтвердили лабораторним тестуванням, повідомляє RegioNews з посиланням на Гордон.

Зараз Ватрас знаходиться в одній з місцевих лікарень Хмельницької області, звідки нардеп родом.

Ватрас став четвертим народним депутатом, якому діагностували COVID-19. 18 березня самовисуванець з Луганської області Сергій Шахов став першим депутатом, у кого офіційно була підтверджена коронавірусна інфекція.

23 березня про позитивний тест на коронавірус повідомив Руслан Горбенко, 28 березня – позафракційний нардеп Анна Скороход.

МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження.

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