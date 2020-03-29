Четвертий нардеп захворів на коронавірус
З діагнозом COVID-19 нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас знаходиться в одній з лікарень Хмельницької області
З діагнозом COVID-19 нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас знаходиться в одній з лікарень Хмельницької області
COVID-19 у нардепа підтвердили лабораторним тестуванням, повідомляє RegioNews з посиланням на Гордон.
Зараз Ватрас знаходиться в одній з місцевих лікарень Хмельницької області, звідки нардеп родом.
Ватрас став четвертим народним депутатом, якому діагностували COVID-19. 18 березня самовисуванець з Луганської області Сергій Шахов став першим депутатом, у кого офіційно була підтверджена коронавірусна інфекція.
23 березня про позитивний тест на коронавірус повідомив Руслан Горбенко, 28 березня – позафракційний нардеп Анна Скороход.
МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження.
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