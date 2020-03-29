Четвертий нардеп захворів на коронавірус

З діагнозом COVID-19 нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас знаходиться в одній з лікарень Хмельницької області

Володимир Ватрас, фото з Facebook

З діагнозом COVID-19 нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас знаходиться в одній з лікарень Хмельницької області

.