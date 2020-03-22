У нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашева виявили коронавірус

Ще один народний депутат Верховної Ради заражений COVID-19.

Ще один народний депутат Верховної Ради заражений COVID-19.

У народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус, передає RegioNews.

Це вже третій український депутат з подібним діагнозом. Нагадаємо, список відкрив Сергій Шахов, слідом за ним захворів Сергій Вельможний - його колишній помічник, а зараз також депутат. Останній був присутній на засіданні в Раді 17-го числа.