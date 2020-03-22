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22 березня 2020, 23:26 13

У нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашева виявили коронавірус

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22 березня 2020, 23:26 13
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Ще один народний депутат Верховної Ради заражений COVID-19.
Ще один народний депутат Верховної Ради заражений COVID-19.

У народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева діагностували коронавірус, передає RegioNews.

Це вже третій український депутат з подібним діагнозом. Нагадаємо, список відкрив Сергій Шахов, слідом за ним захворів Сергій Вельможний - його колишній помічник, а зараз також депутат. Останній був присутній на засіданні в Раді 17-го числа.


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