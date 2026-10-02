На Полтавщині ворожий дрон впав на трасу Київ–Харків: загорілась вантажівка
У Полтавському районі ворожий безпілотник упав на проїжджу частину автодороги "Київ–Харків–Довжанський". Унаслідок падіння загорівся вантажний автомобіль. Попередньо, люди не постраждали
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
"У Полтавському районі ворожий БпЛА впав на проїжджу частину автодороги "Київ–Харків–Довжанський”. Внаслідок падіння загорівся вантажний автомобіль. Попередньо, люди не постраждали", — повідомив Віталій Дяківнич.
Інформація про наслідки падіння безпілотника уточнюється.
Нагадаємо, що вдень росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі.
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