Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов працює в інтересах київських забудовників Андрія Вавриша (SAGA Development) і народного депутата від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка, з яким пов'язують групу компаній Perfect Груп

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Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов працює в інтересах київських забудовників Андрія Вавриша (SAGA Development) і народного депутата від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка, з яким пов'язують групу компаній Perfect Груп

Про це пише Depo.ua, передає RegioNews.

Саме на користь забудовників Вавриша та Ісаєнка глава Мінрегіону Олексій Чернишов гальмує реформу містобудівної галузі, стверджує видання. Зазначається, що вони мали тісні партнерські відносини з Чернишовим ще з часів Януковича, коли той був "харківсько-київським" забудовником із поганою репутацією.

Вавриш та Ісаєнко теж пов'язані між собою з тих часів. З 2010 по 2015 роки Вавриш працював заступником керівника Головархітектури КМДА, а Ісаєнко працював заступником в Мінрегіоні.

Як пише видання, вони могли отримати певні бонуси від Чернишова, коли той очолював Київську ОДА, однак з його приходом на пост глави Мінрегіону для них настав період успіху.

Журналісти стверджують, що Чернишов прагнув обійняти посаду очільника Мінрегіону ще при формуванні Уряду Гончарука, однак його відправили в Київську ОДА.

Після зайняття Чернишовим цієї посади почалися активні бойові дії проти екс-глави Мінрегіону Олени Бабак, і перемогли в цій боротьбі Богдан, Вавриш та Ісаєнко, і про це говорила Бабак у своєму прощальному зверненні в парламенті:

"Я хочу сказати тим, хто розпочав боротьбу зі мною особисто у пресі за анулювання дозволів на Вільшанській, на Гоголівській, і ці люди скоро почнуть будівництво біля Палацу "Україна", на Івана Франка", - говорила тоді Бабак.

Проаналізувавши ці адреси, ЗМІ дізнались, що будівництво там ведуть компанії саме Вавриша та Ісаєнка. Однак, як стверджує видання, "повалення Бабак" теж не стало тріумфом справедливості, оскільки вона представляла іншу групу впливу.

Вавриш та Ісаєнко скористалися відставкою Бабак через місяць, коли Чернишов став міністром і почав гальмувати реформу, яка не влаштовувала забудовників. ДАБІ втратила повноваження з нагляду і контролю, а Чернишов затягує створення нового органу, який буде виконувати ці функції. Відтак Вавриш та Ісаєнко можуть продовжувати будівництво.

ЗМІ наводить в якості прикладу забудову 13 гектарів берегової лінії Дніпра на Подолі і зазначають, що Вавриш та Ісаєнко отримали у 2019 році рекордну кількість дозволів і багато з них могли б бути оскаржені. Видання припускає, що Чернишов не поспішає із реформою, так як у Вавриша та Ісаєнка серйозні плани на 2020 рік.

Ще одним аргументом затягування Чернишовим реформи містобудування є той факт, що старі схеми в міністерстві нікуди не поділися, зокрема Науково-технічна рада, яка може дозволити знехтувати державними будівельними нормами.