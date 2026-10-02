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02 жовтня 2026, 22:23

Російська атака на Київщину: у Гостомелі поранені чоловік і 8-річна дівчинка, горять склади

02 жовтня 2026, 22:23
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Фото: Кореспондент.net
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У Гостомелі Київської області внаслідок російської атаки поранені двоє людей, серед них 8-річна дівчинка. Також у Бучанському районі пошкоджені складські та виробничі приміщення, де виникла пожежа

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Ворог поранив двох жителів Гостомеля, серед них — 8-річна дитина", — повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, 66-річний чоловік отримав опіки тіла та закриту травму живота. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні.

Також внаслідок атаки постраждала 8-річна дівчинка. Вона отримала осколкове поранення ноги.

Водночас у Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджені складські приміщення. Там виникла пожежа.

На місці працюють оперативні служби. Рятувальники продовжують гасіння пожежі у складських та виробничих приміщеннях.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, станом на момент повідомлення інших постраждалих унаслідок пошкодження складських приміщень не було.

Нагадаємо, що увечері росіяни атакували Дніпро. Відомо, що внаслідок обстрілу загорівся будинок.

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