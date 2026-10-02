На Київщині за 7 тисяч продавали інвалідність "всім бажаючим"

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На Київщині викрили "бізнесмена", який заробляв на фіктивній інвалідності. Клієнтів він шукав серед чоловіків, які хотіли отримати відстрочку від мобілізації

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 42-річного чоловіка. Він обіцяв чоловіку вплинути на членів медичної комісії задля оформлення документів, необхідних для встановлення групи інвалідності. За свою "допомогу" він просив 7 тисяч доларів.

Зловмисник намагався переконати, що має зв’язки у державних органах та може вплинути на посадових осіб, щоб "клієнт" отримав групу інвалідності та право на відстрочку від військової служби.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівному колишній суддя постане перед судом через "липову" довідку. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.Триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до підробки документів.