13:15  02 жовтня
У Запоріжжі зафіксували випадок лістеріозу: жінка в реанімацїї
12:40  02 жовтня
Міст Патона працює, але є обмеження: що відомо про рух у Києві
10:54  02 жовтня
На Львівщині легковик збив півторарічну дитину
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
02 жовтня 2026, 14:53

Годинник тікає: страх російського диктатора та бездіяльність Європи

02 жовтня 2026, 14:53
Читайте также на русском языке
Все, що вам треба знати про шантаж російського очільника, спрямований насамперед до Європи, лідерів якої він вважає слабкими і нерішучими (відверто кажучи, наразі, не безпідставно), це те, що всі ці заяви (половина з них – брехливі, половина – частина ІПСО) прозвучали не з традиційного місця проведення цього пропагандистського майданчика – з Валдаю…
Все, що вам треба знати про шантаж російського очільника, спрямований насамперед до Європи, лідерів якої він вважає слабкими і нерішучими (відверто кажучи, наразі, не безпідставно), це те, що всі ці заяви (половина з них – брехливі, половина – частина ІПСО) прозвучали не з традиційного місця проведення цього пропагандистського майданчика – з Валдаю…
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Навіть не з Сочі, який планувався і десь за місяць до проведення був відмінений "з міркувань безпеки”, тобто побоювання українських дронів.

Може його перенесли в Калінінград для підкріплення погроз, або хоча б до північної імперської столиці? Ні! Його наважилися провести лише в Підмосков’ї, а сам російський очільник наважився виступити лише з Москви за трьома кільцями ППО/ПРО.

Показовою була і назва доповіді цього так клубу посіпак роздмухувача війни: "Без ПАНІКИ: держава і відповідальність за майбутнє”.

От і вирішуйте, якої відповіді потребують погрози, виголошені від страху і розуміння, що годинник таки тікає. Слабка відповідь буде лише посилювати агресора і допомагати йому подолати свій страх. Лише рішучість, сильна відповідь, руйнування брехні та перехоплення ініціативи можуть його зупинити.

Але годинник тікає не лише для агресора, годинник тікає і для країн НАТО та ЄС! Вони таки мають не чекати, а діяти. Європейський "слон” почав таки потрохи розвертатися в бік загрози. А якщо він таки не уникне спроб атак російського "ведмедя” – то може й нарешті почати рухатися… Насправді цього й побоюються такі сміливі в заявах бункерні…

Так що – без паніки!

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ Путін погрози шантаж Європа війна
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
Обладнання для сонячних станцій закупили за завищеною вартістю: посадовиці оголосили підозру
02 жовтня 2026, 17:55
Потрощив машини та намагався сховатися: у Хмельницьку затримали п'яного водія
02 жовтня 2026, 17:47
Замість 1366 отримали 261 одиницю супутникового ресурсу: двох екскерівників судитимуть
02 жовтня 2026, 17:25
У Львові до Дня захисників і захисниць пройшов масштабний автопробіг
02 жовтня 2026, 16:57
Вбили та вивезли тіло до лісосмуги: на Харківщині затримали двох підозрюваних
02 жовтня 2026, 16:45
У Києві через ДТП ускладнено рух на проспекті Повітряних Сил
02 жовтня 2026, 16:32
Не в Києві вирішується доля війни
02 жовтня 2026, 16:15
У Харкові КАБ повністю "зніс" будинок: є загибла та поранені
02 жовтня 2026, 16:10
Від Рівного до Харкова: українці долучилися до акції "Подякуй за захист держави"
02 жовтня 2026, 15:57
У Сумах ворожий FPV-дрон атакував вантажівку: постраждав водій
02 жовтня 2026, 15:44
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Віктор Шлінчак
Всі блоги »