На Закарпатті розслідують незаконне виведення 76 га державної землі біля солоних озер Солотвина

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті п’ятьом посадовцям повідомили про підозру у справі щодо незаконного виведення з користування державного підприємства понад 76 гектарів землі у Солотвині. Йдеться про територію навколо відомих солоних озер

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури правоохоронці розслідують обставини незаконного оформлення земель, частину яких згодом передали у приватну власність.

За даними слідства, після оформлення нових меж площу земель держпідприємства, яке займається видобутком солі, зменшили зі 135 до 59,3 га. Таким чином, понад 76 га державної землі опинилися поза його користуванням.

На цій території сформували понад 460 окремих земельних ділянок. Частину з них згодом передали у приватну власність.

Серед підозрюваних — колишній голова селищної ради, посадовці державного підприємства та районної державної адміністрації, державний кадастровий реєстратор, а також директор товариства, яке розробляло документацію із землеустрою.

За матеріалами кримінального провадження, підозрювані забезпечили виготовлення та затвердження документів, на підставі яких землі зарахували до запасу селищної ради.

За версією слідства, це створило можливість надалі зберегти у приватній власності земельні ділянки, сформовані за рахунок державної землі.

Експертизи вже підтвердили незаконність виділення частини таких земель загальною площею 1,2 га. Законність оформлення решти ділянок наразі перевіряють.

Особливу увагу слідство приділяє території навколо солоних озер Солотвина. Це курортна місцевість із солоними озерами, вода та лікувальні грязі яких мають високу мінералізацію. На частині цієї території вже функціонують відпочинкові бази.

Залежно від ролі кожному з підозрюваних інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією.

Наразі правоохоронці перевіряють законність формування та передачі у приватну власність усіх понад 460 земельних ділянок. Також встановлюють обставини зміни цільового призначення окремих земель.

У справі тривають експертизи та встановлюється можлива причетність інших осіб.

Нагадаємо, що на Закарпатті поліцейські повідомили про підозру організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи, які систематично незаконно вирубували ліс у Тячівському районі. Сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.