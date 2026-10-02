На Харківщині водій на смерть збив 10-річну дівчинку

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 2 жовтня близько 16:00 у селищі Високий Харківського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Водій автомобіля RENAULT SCENIC збив 10-річну дівчинку. Дитина переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. На жаль, від отриманих травм дівчинка загинула на місці.

Водій, попередньо, був тверезий. Після ДТП він сам викликав поліцію та медиків.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП. Від отриманих травм на місці аварії загинув 55-річний водій ВАЗу. Ще дві людини постраждали.