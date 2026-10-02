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02 жовтня 2026, 20:46

На окупованій Луганщині посадовця колонії підозрюють у жорстокому поводженні з полоненими

02 жовтня 2026, 20:46
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На тимчасово окупованій Луганщині начальнику оперативного відділу так званої "Суходільської виправної колонії № 4" заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими

Про це повідомив Офіс Генерального прокрора, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець упродовж 2022–2025 років особисто та разом з іншими особами застосовував до полонених фізичне, психологічне та сексуальне насильство.

Про підозру громадянину України 30 вересня 2026 року повідомили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, у колонії утримували військовослужбовців Збройних сил України. Начальник оперативного відділу, як стверджують правоохоронці, систематично застосовував до них насильство.

Полонених били руками, ногами та гумовими палицями. Крім того, до них застосовували електричний струм, приєднуючи його до різних ділянок тіла.

Слідство також встановлює факти психологічного та сексуального насильства щодо українських військовослужбовців.

За версією слідства, такі дії мали систематичний характер. Насильство, за даними правоохоронців, використовували для приниження українських військових через їхню службу у ЗСУ та участь у відсічі збройній агресії Росії проти України.

Громадянину України заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими, зокрема вчиненому групою осіб, за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Оскільки про підозру повідомлено заочно, підозрюваного наразі не затримано.

Нагадаємо, що на Херсонщині військовослужбовцю незаконного збройного формування так званої "днр" повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни.

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