На Івано-Франківщині неповнолітня загинула внаслідок падіння з висоти

Фото: поліція Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області поліція встановлює обставини загибелі 14-річної дівчини. Неповнолітню виявили без ознак життя біля багатоповерхівки на проспекті Незалежності у Долині

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції 2 жовтня близько 15:24.

На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що дівчина отримала травми, несумісні з життям, внаслідок падіння з висоти.

Наразі на місці події тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські опитують можливих свідків, встановлюють, що передувало падінню, та з’ясовують усі обставини загибелі неповнолітньої.

Інші деталі трагедії правоохоронці наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що у Харкові поліція встановлює обставини смерті 31-річного чоловіка в Основ’янському районі. Попередньо правоохоронці розглядають версію самогубства.