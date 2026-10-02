Будинок Олександра Усика постраждав внаслідок обстрілу

Фото з відкритих джерел

Дружина боксера Олександра Усика шокувала фото у соцмережі. Вона показала, як виглядає їхній будинок після обстрілу

Про це повідомляє "УНІАН", передає RegioNews.

На фото, яке опублікувала Катерина, можна побачити, що в їхньому будинку внаслідок обстрілу тріснуло вікно. Коли саме це сталось, вона не стала уточнювати, як і давати інші деталі.

На щастя, родина боксера не постраждала, адже в момент пошкодження була за кордоном.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко та її колишній чоловік показували кадри, як виглядав район з пологовим будинком, де народився їхній син, після російської атаки.