Ціни на бензин пішли на спад: що відбувається на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Тепер після подорожчання ціни на АЗС знову почали опускатись
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 2 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,00 гривні за літр (-0,57 гривні);
- бензин А-95 – 89,25 гривні за літр (-0,02 гривні);
- бензин А-92 – 85,98 гривні за літр (без змін);
- дизпальне – 98,40 гривні за літр (-0,04 гривні);
- автогаз – 43,93 гривні за літр (без змін).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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