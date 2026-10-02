НАБУ і САП передали до суду справу про заволодіння 19,5 млн грн Мін'юсту

Фото: НАБУ

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння державними коштами під час закупівель Міністерства юстиції України. За даними слідства, учасники схеми завдали державі понад 19,5 млн гривень збитків

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews .

Як встановило слідство, бенефіціарний власник одного з товариств розробив корупційну схему та залучив до неї службовців Міністерства юстиції.

За його участю, за даними правоохоронців, до кошторису міністерства на 2021 рік внесли зміни, які дали змогу провести закупівлю послуг із модернізації апаратно-програмного комплексу, а також багатофункціональних пристроїв.

Надалі учасники схеми, як стверджує слідство, організували формування завищеної очікуваної вартості закупівлі. Для цього на адресу підконтрольного ТОВ та заздалегідь визначених компаній направляли запити щодо надання комерційних пропозицій.

Правоохоронці вважають, що у відповідь отримували заздалегідь узгоджені пропозиції, необхідні для обґрунтування завищеної вартості закупівлі.

Окрім цього, для створення видимості конкуренції до торгів формально залучили ще одне підприємство. Його тендерну пропозицію зрештою визнали менш комерційно привабливою, ніж пропозицію підконтрольного ТОВ.

У результаті Міністерство юстиції закупило послуги з модернізації апаратно-програмного комплексу та 1285 багатофункціональних пристроїв за завищеною, за даними слідства, вартістю.

Такі дії спричинили державі понад 19,5 млн гривень збитків, якими, за версією слідства, заволоділи учасники оборудки.

Частину отриманих коштів, орієнтовно 10 млн гривень, як стверджують правоохоронці, надалі намагалися легалізувати. Для цього гроші перераховували на рахунки суб’єктів господарювання, які, за даними слідства, мали ознаки фіктивності.

Схему заволодіння державними коштами викрили у серпні 2025 року. У лютому 2026 року досудове розслідування у справі завершили, після чого сторона захисту мала можливість ознайомитися з матеріалами провадження.

Тепер обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що раніше НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому чиновнику київського метро. Виявилось, що він організував схему, в результаті якої зловмисники "заробили" мільйони на вагонах.