3,26 проміле і $5 тисяч хабаря: на Ізюмщині судитимуть водія

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині судитимуть 43-річного водія, який, за даними слідства, намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Спочатку чоловік запропонував правоохоронцям 2 тисячі доларів США, а після попередження про кримінальну відповідальність збільшив суму до 5 тисяч доларів.

Під час патрулювання Ізюма поліцейські виявили автомобіль Volkswagen Passat, водій якого, за наявною у правоохоронців інформацією, міг бути причетний до дорожньо-транспортної пригоди.

Під час спілкування з 43-річним керманичем поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіка оглянули за допомогою спеціального технічного засобу.

Прилад показав 3,26 проміле алкоголю. Водій погодився з результатом огляду. За фактом керування транспортним засобом у стані сп’яніння правоохоронці склали щодо нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Під час оформлення адміністративних матеріалів чоловік запропонував одному з поліцейських 2 тисячі доларів США, аби той не складав відповідні матеріали та дозволив йому уникнути адміністративної відповідальності.

Правоохоронець попередив водія про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Однак чоловік, за даними слідства, не припинив спробу підкупу, а навпаки — збільшив запропоновану суму до 5 тисяч доларів США.

Поліцейські відмовилися від грошей та задокументували протиправні дії чоловіка.

Слідчі Ізюмського районного управління поліції повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у селищі Зачепилівка на Харківщині 57-річний водій запропонував поліцейським 14 тисяч гривень, щоб уникнути складання адміністративних матеріалів за керування автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловікові повідомили про підозру.