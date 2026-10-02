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02 жовтня 2026, 22:40

Без військового обліку - без паспорта: у міграційній службі наголосили на нових правилах

02 жовтня 2026, 22:40
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Фото з відкритих джерел
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Чимало громадян за кордоном можуть потребувати оновлення паспорта. Проте для військовозобов'язаних громадян правила відрізняються

Про це повідомили в Державній міграційній службі, передає RegioNews.

Зазначається, що для чоловіків 18–60 років чинність військово-облікового документа перевірятимуть автоматично через відповідні реєстри. Таким чином, чоловік призовного віку за кордоном може отримати паспорт лише у випадку, якщо має військово-обліковий документ.

"Видача виготовлених паспортних документів чоловікам призовного віку за кордоном, здійснюється за умови наявності чинного військово-облікового документа", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, також раніше Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, оновились критерії, за якими підприємства визнаються критично важливими для функціонування економіки.

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