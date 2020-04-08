Посадовця ДФС викрили під час отримання 50 тисяч доларів хабара
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.
7 квітня детективами НАБУ викрито на отриманні 50 тис. дол. США неправомірної вигоди керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей.
Слідством встановлено, що посадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.
Податківця та посередника затримали після передачі їм 50 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Особи затримані в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України та обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці. НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють його у вимаганні 400 та одержанні 180 тисяч доларів неправомірної вигоди.
Нардепу, якого підозрюють у привласненні 93 млн, продовжили процесуальні обов'язки. Народному депутатові України 9 скликання Ярославові Дубневичу продовжено процесуальні обов'язки до 29 квітня.
- 13:51 08 квітня З поліцією і спецназом: херсонця з підозрою на коронавірус довелося госпіталізувати примусово
- 13:39 08 квітня Влада Києва передумала встановлювати "антикоронавірусні" камери
- 13:27 08 квітня "Свинячий" карантин: у Тульчинському лісі "на повну" гуляють дикі кабанчики
- 12:58 08 квітня Закарпаття: 43 хворих, коронавірус підтвердили у 4 медиків
- 12:57 08 квітня Продавали гранатомети: у Вінниці викрили групу торгівців зброєю
- 12:41 08 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 08 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 16:00 01 квітня Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
- 10:22 03 квітня Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка