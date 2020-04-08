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08 квітня 2020, 10:55 6

Посадовця ДФС викрили під час отримання 50 тисяч доларів хабара

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08 квітня 2020, 10:55 6
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Податківця фіскальної служби та адвоката-посередника затримали відразу після передачі їм готівки
Фото: САП
Податківця фіскальної служби та адвоката-посередника затримали відразу після передачі їм готівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.

7 квітня детективами НАБУ викрито на отриманні 50 тис. дол. США неправомірної вигоди керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей.

Слідством встановлено, що посадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.

Податківця та посередника затримали після передачі їм 50 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Особи затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці. НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють його у вимаганні 400 та одержанні 180 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Нардепу, якого підозрюють у привласненні 93 млн, продовжили процесуальні обов'язки. Народному депутатові України 9 скликання Ярославові Дубневичу продовжено процесуальні обов'язки до 29 квітня.


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