"Здати" свого, щоб врятувати всю систему: Лерос розкрив новий план Єрмака
Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За словами нардепа, Єрмак хоче принести на стіл президента факти корупції одного з нардепів "Слуги народу", який свідчив би про те, що "нібито глава Офісу насправді не корупціонер, а борець з корупцією".
"Розрахунок, що президент похвалить главу Офісу і публічно викриє нардепа корупціонера, обрушившись на нього з жорсткою публічної прочуханкою із закликом посадити. Цинізм того, що відбувається в тому, що вся корупція санкціонована саме главою Офісу і звичайно йому відомо, кому і де дозволили реалізовувати ту чи іншу схему", - написав Лерос, пообіцявши пізніше надати докази організованої корупції на найвищому рівні.
За його словами "геніальність" плану полягає в тому, що "Єрмак не збирається відповідати за свої вчинки, а підставить свою ж людину з системи, щоб врятувати всю систему".
"Загалом, зараз проходить кастинг "лоха" для такого громовідводу. Вибирають корупціонера з парламенту, бо тоді можна робити вигляд, що це не відповідальність ОПУ, а чиясь самодіяльність", - уточнив нардеп.
При цьому він зголосився "допомогти в кастингу", запропонувавши кума Єрмака (Микола Тищенко - ред.), який "патрає" зі своїм партнером Денисом Комарницьким (ексспівголова фракції "Блоку Леоніда Черновецького"- ред.) столичний бюджет.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.
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