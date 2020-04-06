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06 квітня 2020, 15:36 51

"Здати" свого, щоб врятувати всю систему: Лерос розкрив новий план Єрмака

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06 квітня 2020, 15:36 51
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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив скандальні відеозаписи з братом глави Офісу президента, заявив, що у самого Андрія Єрмака "народився новий план" по очищенню своєї репутації перед гарантом
Фото: facebook/ГеоЛерос
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, який оприлюднив скандальні відеозаписи з братом глави Офісу президента, заявив, що у самого Андрія Єрмака "народився новий план" по очищенню своєї репутації перед гарантом

Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, Єрмак хоче принести на стіл президента факти корупції одного з нардепів "Слуги народу", який свідчив би про те, що "нібито глава Офісу насправді не корупціонер, а борець з корупцією".

"Розрахунок, що президент похвалить главу Офісу і публічно викриє нардепа корупціонера, обрушившись на нього з жорсткою публічної прочуханкою із закликом посадити. Цинізм того, що відбувається в тому, що вся корупція санкціонована саме главою Офісу і звичайно йому відомо, кому і де дозволили реалізовувати ту чи іншу схему", - написав Лерос, пообіцявши пізніше надати докази організованої корупції на найвищому рівні.

За його словами "геніальність" плану полягає в тому, що "Єрмак не збирається відповідати за свої вчинки, а підставить свою ж людину з системи, щоб врятувати всю систему".

"Загалом, зараз проходить кастинг "лоха" для такого громовідводу. Вибирають корупціонера з парламенту, бо тоді можна робити вигляд, що це не відповідальність ОПУ, а чиясь самодіяльність", - уточнив нардеп.

При цьому він зголосився "допомогти в кастингу", запропонувавши кума Єрмака (Микола Тищенко - ред.), який "патрає" зі своїм партнером Денисом Комарницьким (ексспівголова фракції "Блоку Леоніда Черновецького"- ред.) столичний бюджет.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.


Андрій Єрмак Офіс президента Слуга народа корупція Гео Лерос Денис Єрмак
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