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Олександра Василенко
журналіст
06 квітня 2020, 15:07 25

Село на Сумщині стало епіцентром поширення COVID-19

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06 квітня 2020, 15:07 25
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Село Козацьке Конотопського району Сумської області визнали епіцентром поширення коронавірусної інфекції в регіоні: там уже відомо про 18 хворих на атипову пневмонію місцевих мешканців
Фото: Pixabay
Село Козацьке Конотопського району Сумської області визнали епіцентром поширення коронавірусної інфекції в регіоні: там уже відомо про 18 хворих на атипову пневмонію місцевих мешканців

Про це інформують RegioNews із посиланням на Сумську ОДА.

31 березня 2020 року Конотопська районна державна адміністрація прийняла рішення закрити село на карантин. Навколо Козацького обладнали три блокпости. На них у цілодобовому режимі чергують правоохоронці та медики. Перевіряють усі транспортні засоби, які в’їжджають та виїжджають з населеного пункту. Авто дезінфікують. а водіям та пасажирам дистанційно міряють температуру.

За минулу добу у Сумській області виявили два нових випадки захворювання на атипову пневмонію. Це містяни з Конотопу та Козацького. Загалом на 6 квітня відомо про 51 випадок інфікування COVID-19 у регіоні. Це мешканці Козацького, Кролевця, Грузського, Духанівки, Шостки, Охтирки, Сум, Вишневого, Конотопу та Поповки.

13 пацієнтів знаходяться під наглядом медиків у лікарні, 38 - вдома на самоізоляції.

Проте, режиму самоізоляції дотримуються далеко не всі мешканці Сумської області. Правоохоронці склали вже 26 адміністративних протоколів на містян, які порушили правила карантину. 10 із них передали на розгляд суду, повідомив начальник сектору Сумського відділу поліції ГУ Нацполіції Олександр Дідусев, інформує "Данкор онлайн”.

6 квітня мер Сум Олександр Лисенко повідомив про те, що готовий повністю закрити Суми на в’їзд, якщо ситуація із розповсюдженням коронавірусу погіршиться. Пропускатимуть лише вантажні автомобілі, які завозитимуть у місто товари першої необхідності. Транзитні автівки супроводжуватимуть правоохоронці.

Тим часом Сумський обласний лабораторний центр отримав 3100 корейських лабораторних тестів на виявлення коронавірусу в організмі пацієнтів. Вони прийшли на зміну китайским тестам. Перші дослідження за новою методикою зроблять уже сьогодні, 6 квітня, повідомив в.о. директора Лабораторного центру Володимир Збаражський.

Як писали RegioNews раніше, сумський дизайнер Дмитро Дубовик створив серію оригінальних постерів на злободенну тему - карантин та боротьба із COVID-19.


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