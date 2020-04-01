18 випадків COVID-19 у Запорізькій області: влада звітує про встановлення першої скринінгової палатки
Про це повідомляє RegioNews з посилання на прес-службу Запорізької ОДА.
"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, 1 квітня у Запорізькій області зареєстровано 18 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З них 9 пацієнтів госпіталізовано, 3 пацієнта одужало, 6 пацієнтів - самоізольовані", - повідомили в ОДА.
Крім того, у Запоріжжі 300 осіб підписали угоду щодо самоізоляциї. Їх перевіряють, у разі порушення умов самоізоляції передбачені штрафні санкції.
В свою чергу у Мелітопольській міські раді повідомили про стан чотирьох хворих. Це жителі міста Мелітополя, які захворіли в період з 29 по 31 березня.
Двоє госпіталізовані в інфекційний стаціонар і отримують відповідне лікування. Ще два пацієнта знаходяться на самоізоляції, спостерігаються своїми сімейними лікарями і отримують лікування в домашніх умовах. Стан пацієнтів оцінюється як легкого та середнього ступеня тяжкості. У проведенні штучної вентиляції легень ніхто не потребує.
З двох раніше хворих пацієнтів жінка (перший випадок зараження в Мелітополі) ще знаходиться на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря. У чоловіка, який знаходився в госпіталі (другий випадок зараження), повторне тестування підтвердило негативний результат. Він здоровий і виписаний з лікарні.
На своїй сторінці в Facebook губернатор Запорізької області Віталій Турінок повідомив про встановлення першого скринінгового намету у Дніпрорудненській лікарні.
Він нагадав, що всіх хворих з респіраторними симптомами спочатку оглядатимуть у наметах, а потім вже відправлятимуть до лікарень. Тимчасові пункти сприятимуть зниженню ризиків інфікування інших пацієнтів та медперсоналу.
"Такі намети рятувальники встановлять по всій Запорізькій області біля лікарень першої хвилі госпіталізації. Згідно розпорядження головного державного санітарного лікаря ці пункти розгорнуто по всій Україні", - написав він.
Варто нагадати, що депутати Запорізької обласної ради поскаржилися, що лікарні не готові приймати хворих з COVID-19 і вимагають від керівництва ОДА негайно розподілити кошти для фінансування медустанов.
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