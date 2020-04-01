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Олександра Василенко
журналіст
01 квітня 2020, 14:54 8

COVID-19 на Черкащині: хворі діти й відкриті церкви

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01 квітня 2020, 14:54 8
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У Черкаській області 1 квітня вже 52 інфікованих коронавірусом, серед них - діти
Фото: Pixabay
У Черкаській області 1 квітня вже 52 інфікованих коронавірусом, серед них - діти

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Прочерк”.

31 березня о 22:00 стало відомо, що коронавірусом інфікувалася 15-річна дівчина. Її у задовільному стані госпіталізували до Черкаської інфекційної лікарні.

Станом на 10:00 1 квітня у Черкаській області зафіксували 52 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну хворобу. З підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізовано 11 дорослих пацієнтів. В інфекційній лікарні Черкас лікуються 13 COVID-позитивних містян. Серед них - двоє дітей.

Враховуючи те, що у місті Кам’янці COVID-19 виявили вже у 28 людей, з 1 по 6 квітня у місті запровадили нові обмеження на в’їзд та виїзд транспортних засобів. Відтепер автошляхами міста можуть рухатися авто екстреної медичної допомоги, інших служб та спецзасобів за спеціальними дозволами. Також пересуватися містом можна буде групами, не більше трьох осіб.

Міський голова Кам’янця Іван Бондар заявив, що хоче зустрітися із представниками релігійних конфесій у місті. Буде вимагати обмежити присутність людей на богослужіннях або взагалі тимчасово відмовитися від традиційних богослужінь, аби запобігти розповсюдженню інфекції.

Як інформували RegioNews раніше, у Черкаській області 31 березня стало відомо про інфікування коронавірусом медичного працівника та чоловіка з Канева. А у Золотоноші, аби змусити містян дотримуватися обсервації, викликали поліцію.

Автор(и) статті: Олександра Василенко

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