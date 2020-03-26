МОЗ створило штаб з протидії коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на радника заступника міністра охорони здоров'я Марію Іваник.
За її словами, вранці 26 березня відбулося розгортання штабу.
"Віктор Ляшко (головний санітарний лікар України - ред.) провів перше засідання і призначив керівника штабу. Дав доручення до 16:00 всім головам ОДА створити такі штаби в областях, які будуть працювати з центральним штабом. Організувати їх роботу та призначити керівників. Також вже були перші завдання і поставлено завдання до кінця дня їх виконати", - розповіла вона.
Зокрема, на засіданні були визначені представники органів державної влади, які будуть залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це - МОЗ, ДСНС україни, Державна прикордонна служба та Нацполиция.
За даними МОЗ, штаб працюватиме цілодобово.
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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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