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26 березня 2020, 14:21 25

МОЗ створило штаб з протидії коронавірусу

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26 березня 2020, 14:21 25
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У Міністерстві охорони здоров'я України створили штаб з протидії поширенню коронавіруса, вже відбулося перше засідання
Фото: inform.zp.ua
У Міністерстві охорони здоров'я України створили штаб з протидії поширенню коронавіруса, вже відбулося перше засідання

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на радника заступника міністра охорони здоров'я Марію Іваник.

За її словами, вранці 26 березня відбулося розгортання штабу.

"Віктор Ляшко (головний санітарний лікар України - ред.) провів перше засідання і призначив керівника штабу. Дав доручення до 16:00 всім головам ОДА створити такі штаби в областях, які будуть працювати з центральним штабом. Організувати їх роботу та призначити керівників. Також вже були перші завдання і поставлено завдання до кінця дня їх виконати", - розповіла вона.

Зокрема, на засіданні були визначені представники органів державної влади, які будуть залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це - МОЗ, ДСНС україни, Державна прикордонна служба та Нацполиция.

За даними МОЗ, штаб працюватиме цілодобово.

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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


коронавірус карантин МОЗ
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