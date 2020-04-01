13:02  01 квітня
На Буковині за 10 днів захворюваність на коронавірус зросла на 700%, - голова ОДА Осачук
12:12  01 квітня
На Житомирщині у ДТП загинув засновник "Аваля" Федір Шпиг
08:58  01 квітня
Курс валют: гривня зміцнює позиції
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк
Журналіст
01 квітня 2020, 10:12 24

В Україні кількість пацієнтів з COVID-19 зросла до 669

Читайте также
на русском языке
01 квітня 2020, 10:12 24
Читайте также на русском языке
За добу зафіксовано 120 нових випадків
Фото: МОЗ
За добу зафіксовано 120 нових випадків

Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Telegram, передає RegioNews.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 49 випадків;

Волинська область — 7 випадків;

Дніпропетровська область — 9 випадків;

Донецька область — 6 випадків;

Житомирська область — 5 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 64 випадки;

Кіровоградська область — 6 випадків;

м. Київ — 134 випадки;

Київська область — 57 випадків;

Львівська область — 6 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 12 випадків;

Полтавська область — 2 випадки;

Рівненська область — 15 випадків;

Сумська область — 19 випадків;

Тернопільська область — 98 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 3 випадки;

Чернівецька область — 104 випадки;

Черкаська область — 52 випадки;

Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Автор(и) статті: Ірина Федоляк

коронавірус хвороба МОЗ COVID-19
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 квітня 2020, 09:40
В Україні зафіксовано 645 випадків захворювання коронавірусом
31 березня 2020, 22:04
Не вистачає медперсоналу і апаратів ШВЛ: в одеській лікарні "збрехали" про реальну готовність приймати хворих COVID-19
31 березня 2020, 19:32
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 квітня 2020, 09:40
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Олег Сєнцов
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Всі блоги »
Хто заробляє на коронавірусних тестах у Чернівцях, Тернополі та Черкасах?
01 квітня 2020, 14:00
Порушуємо: чому українці не бояться драконівських штрафів і кримінальної відповідальності за порушення карантину
31 березня 2020, 15:58
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »