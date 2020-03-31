Коронавірус в Україні: кількість хворих перевищила 500 осіб
Як передає RegioNews із посиланням на Центр громадського здоров’я України, усього зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19 в Україні.
Загалом 8 людей вже одужали, з них двоє дітей - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 36 випадків;
Волинська обл. — 3 випадки;
Дніпропетровська обл. — 9 випадків;
Донецька обл. — 6 випадків;
Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 13 випадків;
Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;
м. Київ — 107 випадків;
Київська обл. — 52 випадки (2 летальних);
Кіровоградська обл. — 4 випадки;
Львівська обл. — 6 випадків;
Луганська обл. — 2 випадки;
Одеська обл. — 11 випадків;
Полтавська обл. — 1 випадок;
Рівненська обл. — 13 випадків (3 летальних);
Сумська обл. — 10 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. — 78 випадків (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 3 випадки;
Черкаська обл. — 50 випадків;
Чернівецька обл. — 90 (2 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 2 випадки.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.
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Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. За минулу добу було виявлено 62 нових випадки захворювання. Усього з початку епідемії коронавірусу 6 пацієнтів одужали і 11 померли.
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