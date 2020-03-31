Коронавірус в Україні: кількість хворих перевищила 500 осіб

В Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів станом на ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19

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В Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів станом на ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19

Як передає RegioNews із посиланням на Центр громадського здоров’я України, усього зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Загалом 8 людей вже одужали, з них двоє дітей - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 36 випадків;

Волинська обл. — 3 випадки;

Дніпропетровська обл. — 9 випадків;

Донецька обл. — 6 випадків;

Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;

м. Київ — 107 випадків;

Київська обл. — 52 випадки (2 летальних);

Кіровоградська обл. — 4 випадки;

Львівська обл. — 6 випадків;

Луганська обл. — 2 випадки;

Одеська обл. — 11 випадків;

Полтавська обл. — 1 випадок;

Рівненська обл. — 13 випадків (3 летальних);

Сумська обл. — 10 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. — 78 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 3 випадки;

Черкаська обл. — 50 випадків;

Чернівецька обл. — 90 (2 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 2 випадки.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

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Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні лабораторно підтвердили 480 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. За минулу добу було виявлено 62 нових випадки захворювання. Усього з початку епідемії коронавірусу 6 пацієнтів одужали і 11 померли.