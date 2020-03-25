У Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 34
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, ці дані міська влада отримала від Київського міського лабораторного центру МОЗ України.
Таким чином у Києві зафіксовано 34 випадки захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19.
"Всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз, - чоловiки віком 31 рік, 36 років та 67-річний. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - з Об’єднаних Арабських Еміратів", - повідомив Кличко.
Він також додав, що їх госпіталізували до Олександрівської лікарні Києва.
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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.
Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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