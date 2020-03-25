27 березня в Україні зупинять пасажиропотік через кордони

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що джерело коронавіруса в Україні - потік громадян з-за кордону. Тому до кінця дня 27 березня в Україні розроблять план і зупинять будь-пасажиропотік через усі межі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що джерело коронавіруса в Україні - потік громадян з-за кордону. Тому до кінця дня 27 березня в Україні розроблять план і зупинять будь-пасажиропотік через усі межі

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