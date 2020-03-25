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25 березня 2020, 15:46 16

27 березня в Україні зупинять пасажиропотік через кордони

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25 березня 2020, 15:46 16
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що джерело коронавіруса в Україні - потік громадян з-за кордону. Тому до кінця дня 27 березня в Україні розроблять план і зупинять будь-пасажиропотік через усі межі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що джерело коронавіруса в Україні - потік громадян з-за кордону. Тому до кінця дня 27 березня в Україні розроблять план і зупинять будь-пасажиропотік через усі межі

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів, прийняте 25 березня, пише Regionews.

Також Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння.

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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


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