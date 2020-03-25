Нацполіція пропонує запровадити у Києві комендантську годину

Щоб уникнути мародерства, у столиці потрібно заборонити виходити на вулицю у нічний час

Фото: flickr

Щоб уникнути мародерства, у столиці потрібно заборонити виходити на вулицю у нічний час

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