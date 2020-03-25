Нацполіція пропонує запровадити у Києві комендантську годину
Про це повідомив глава Нацполіції Киева Андрій Крищенко, передає RegioNews.
За його словами, злочинці можуть скористатися карантином, який посилюють для того, щоб не збільшувалася кількість злочинів.
"І ось тут би стала у нагоді заборона виходу на вулицю у нічний час", – сказав він.
Він також розповів, що карантинні заходи ніяк не повпливали на криміногенну ситуацію у Києві.
"Навіть є деяке зниження вуличної злочинності", – сказав Крищенко.
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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 27 березня припиняється приїзд громадян з-за кордону.
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