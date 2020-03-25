В Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 34

По состоянию на 16 часов 25 марта в Киеве обнаружили еще три лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом COVID-19

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По состоянию на 16 часов 25 марта в Киеве обнаружили еще три лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом COVID-19

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, эти данные городская власть получила от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины.

Таким образом в Киеве зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Все трое киевлян, в которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67-летний. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщил Кличко.

Он также добавил, что их госпитализировали в Александровскую больницу Киева.

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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.