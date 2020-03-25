14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 16:07 10

Перший випадок COVID-19 у Луганській області – у голови обласної "Батьківщини" - ЗМІ

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 16:07 10
Читайте также на русском языке
Перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19 у Луганській області зафіксовано у голови обласного партосередку "Батьківщини" Олександра Романовського
Фото: Facebook Олександр Романовський
Перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19 у Луганській області зафіксовано у голови обласного партосередку "Батьківщини" Олександра Романовського

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.

Так, за інформацією джерел hromadske, захворів саме Олександр Романовський - громадський діяч та бізнесмен з Рубіжного, який також є головою Луганського обласного відділення партії "Батьківщина".

"Ми вже попередньо знаємо хто це. Цікаво, що у цієї людини спочатку взяли перший аналіз, і перший аналіз не підтвердився… другий аналіз вже виявився позитивним. Це рубіжанський бізнесмен, очільник обласної партії "Батьківщина" Олександр Романовський. Це нам підтвердили декілька джерел з його оточення. Він знаходиться на стаціонарі вже більше тижня", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус на Луганщині: брифінг голови області Сергія Гайдая

На Луганщині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. За інформацією джерел hromadske, захворів Олександр Романовський — громадський діяч та бізнесмен з Рубіжного, який є головою Луганського обласного відділення партії "Батьківщина". Про ситуацію в області розповідає голова місцевої ОДА Сергій Гайдай

Опубліковано hromadske.ua Середа, 25 березня 2020 р.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що в Луганській області зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

Всього в Україні, за інформацією Центру громадського здоров'я, на ранок 25 березня зареєстровано 113 випадків covid-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус Луганщина
В Україні будуть в обов'язковому порядку госпіталізувати всіх з ознаками Covid-19
25 березня 2020, 14:54
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »