Перший випадок COVID-19 у Луганській області – у голови обласної "Батьківщини" - ЗМІ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.
Так, за інформацією джерел hromadske, захворів саме Олександр Романовський - громадський діяч та бізнесмен з Рубіжного, який також є головою Луганського обласного відділення партії "Батьківщина".
"Ми вже попередньо знаємо хто це. Цікаво, що у цієї людини спочатку взяли перший аналіз, і перший аналіз не підтвердився… другий аналіз вже виявився позитивним. Це рубіжанський бізнесмен, очільник обласної партії "Батьківщина" Олександр Романовський. Це нам підтвердили декілька джерел з його оточення. Він знаходиться на стаціонарі вже більше тижня", - йдеться у повідомленні.
Коронавірус на Луганщині: брифінг голови області Сергія Гайдая
На Луганщині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. За інформацією джерел hromadske, захворів Олександр Романовський — громадський діяч та бізнесмен з Рубіжного, який є головою Луганського обласного відділення партії "Батьківщина". Про ситуацію в області розповідає голова місцевої ОДА Сергій ГайдайОпубліковано hromadske.ua Середа, 25 березня 2020 р.
Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що в Луганській області зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.
Всього в Україні, за інформацією Центру громадського здоров'я, на ранок 25 березня зареєстровано 113 випадків covid-19.
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