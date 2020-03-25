Перший випадок COVID-19 у Луганській області – у голови обласної "Батьківщини" - ЗМІ

Перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19 у Луганській області зафіксовано у голови обласного партосередку "Батьківщини" Олександра Романовського

Фото: Facebook Олександр Романовський

Перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19 у Луганській області зафіксовано у голови обласного партосередку "Батьківщини" Олександра Романовського

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на hromadske.

Так, за інформацією джерел hromadske, захворів саме Олександр Романовський - громадський діяч та бізнесмен з Рубіжного, який також є головою Луганського обласного відділення партії "Батьківщина".

"Ми вже попередньо знаємо хто це. Цікаво, що у цієї людини спочатку взяли перший аналіз, і перший аналіз не підтвердився… другий аналіз вже виявився позитивним. Це рубіжанський бізнесмен, очільник обласної партії "Батьківщина" Олександр Романовський. Це нам підтвердили декілька джерел з його оточення. Він знаходиться на стаціонарі вже більше тижня", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус на Луганщині: брифінг голови області Сергія Гайдая На Луганщині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. За інформацією джерел hromadske, захворів Олександр Романовський — громадський діяч та бізнесмен з Рубіжного, який є головою Луганського обласного відділення партії "Батьківщина". Про ситуацію в області розповідає голова місцевої ОДА Сергій Гайдай Опубліковано hromadske.ua Середа, 25 березня 2020 р.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що в Луганській області зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

Всього в Україні, за інформацією Центру громадського здоров'я, на ранок 25 березня зареєстровано 113 випадків covid-19.

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